Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Gianmaria doveva scegliere me, non sa giocare"

Soleil si sfoga con Alex circa il comportamento di Gianmaria.

L'ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da un nuovo confronto tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Proprio quest'ultima, però, non ha apprezzato il comportamento assunto dall'imprenditore nei suoi confronti e si è lasciata andare a un duro sfogo con Alex Belli.

Soleil Sorge torna all'attacco contro Gianmaria Antinolfi

Nel corso dell'utima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del famoso triangolo amoroso nato nella Casa tra Gianmaria, Sophie e Soleil. Messo alle strette dal conduttore, l'imprenditore partenopeo ha fatto la sua scelta decidendo di chiudere definitivamente con l'influencer italo-americana.

Il gesto di Antinolfi non è piaciuto alla Sorge che, parlando con Belli dopo la diretta del Gf Vip, è tornata a criticare il comportamento del suo ex: "Gianmaria doveva scegliere me in nome del legame che ci lega e mettere in dubbio Sophie. Lui non sa giocare, doveva scegliere me così Sophie tornava all’attacco perché ci rimaneva, ecco cosa doveva fare. Prende tutto seriamente". Dopo aver ascoltato lo sfogo dell'influencer, l'attore ha poi rivelato un retroscena proprio sull'imprenditore.

"Stavo raccontando con un tono da narratore la storia del playboy della mutua, quando Gianmaria mi si è avvicinato e mi ha detto 'se ti serve un prestito te lo do io'. Ma stai tranquillo che è un gioco, prendilo per quel che è. Mamma mia" ha confessato Alex. "Il fatto di averli visti entrambi così, mi hanno confermato tutto" ha concluso Soleil.

