Grande Fratello Vip, Soleil Sorge finisce nel mirino delle donne della Casa: "Questa storia deve finire"

Soleil viene accusata di aver finito l'acqua nella Casa del Grande Fratello Vip.

Continuano gli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Le concorrenti hanno dovuto fare nuovamente i conti con l'assenza di acqua e, dopo essersi confrontate, hanno convenuto sul nome della responsabile: Soleil Sorge.

Finisce l'acqua nella Casa del Gf Vip, le reazioni dei concorrenti

È finita l'acqua nella Casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è stato Samy Youssef, che ha deciso di affrontare il problema con Raffaella Fico, Jo Squillo, Carmen Russo e Manila Nazzaro: "L’acqua non c’è. Vi do questa bella notizia". L'annuncio del modello ha fatto innervosire le concorrenti, che hanno iniziato ad accusare i loro coinquilini di sprecare l'acqua ogni sera per le docce.

Come riporta Fanpage, le donne della Casa sono risalite all'ultima persona che ha fatto la doccia e che avrebbe quindi consumato tutta l'acqua a disposizione, ovvero Soleil. "Soleil è stata l'ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli" ha dichiarato Jessica seguita da Jo Squillo "È giusto anche che lo faccia, però bisogna capire che bisogna stare meno sotto l'acqua. Bisognerebbe dirglielo però".

"L’acqua va via quando si sta troppo tempo, non è una novità. Questa storia delle docce deve finire. Il problema è che si fanno docce lunghe. Quando vediamo le persone cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a discutere? Le docce non si possono fare per ore" ha aggiunto Raffaella. A farle eco anche Carmen: "Le docce non si possono fare la sera". Le concorrenti del Gf Vip affronteranno il problema con la Sorge?

