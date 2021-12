Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni a confronto su Alex Belli: "Se spesso mi freno è perché..."

Gossip TV

Soleil e Sophie si confrontano sul comportamento assunto da Alex al Gf Vip.

Alex Belli ha spiazzato tutti al Grande Fratello Vip dichiarandosi a Soleil Sorge. Il comportamento dell'attore, però, continua a confondere l'influencer italo-americana che ha deciso di confrontarsi con Sophie Codegoni circa la sincerità del compagno di Delia Duran.

La confessione di Soleil Sorge su Alex Belli

Alla luce della dichiarazione d'amore di Alex al Grande Fratello Vip, Soleil ha cercato un confronto con Sophie per cercare di capire meglio la situazione: "Io non ho mai pensato che potesse esserci nulla tra me e Alex se non la complicità e l’amicizia". "Questa non è un amicizia tra uomo e donna normale" ha prontamente replicato l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Nel momento in cui vedi gli occhi della persona che ami che sta male non riesci a continuare" ha aggiunto la Codegoni "O è pura realtà o è iniziata come una cosa premeditata che poi è successa veramente. Sono sicura che questo affetto c’è e si vede [...] Siete arrivati a uno step talmente elevato che io se fossi in Delia non ce la farei a ricominciare".

Dopo aver ascoltato le parole di Sophie, Soleil ha ammesso: "Io sono molto tranquilla perché so quello che ho provato e non ho nessun tipo di legame o promessa così forte. Io posso essere solo chiara con me stessa [...] Se spesso mi freno oltre che per Alex è anche per me. Mi sa che mi ha anche baciato stanotte mentre dormivamo. La presenza e la complicità che abbiamo per me è fondamentale, la adoro. Per quanto questa può essere una bolla è realtà. Io credo molto nel matrimonio". "È la persona coinvolta nel matrimonio che deve rispettarlo. Io gli ho detto: trova una risposta in te stesso perché così fai male a tre persone" ha concluso la modella.

