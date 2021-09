Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: arriva il confronto (VIDEO)

Gossip TV

Arriva finalmente il confronto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sono stati legati sentimentalmente prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, trovandosi al Grande Fratello Vip senza aver avuto un vero e proprio chiarimento sulla fine della loro frequentazione. Ora, finalmente, i due gieffini si affrontano dopo giorni di continue frecciatine.

GF Vip, Soleil affronta Gianmaria Antinolfi

Quel volpone di Alfonso Signorini ha fatto un colpaccio, accaparrandosi la presenza di Soleil Sorge, nota per essere la regina incontrastata dei reality show italiani, e Gianmaria Antinolfi, che oltre ad essere l’ex di Belen Rodriguez è anche l’ex della Sorge. Insomma, al Grande Fratello Vip il dramma è dietro l’angolo e i primi giorni di permanenza in casa sono stati segnati dalle frecciatine reciproche tra Gianmaria e Soleil. L’Antinolfi, stanco di giocare, ha deciso di confrontarsi una volta per tutte con la bionda influencer, parlando del loro rapporto e della rottura, voluta proprio dalla Sorge che ha messo in chiaro di non volersi legare sentimentalmente ad un uomo.

“Io ti ho dato tutto quello che potevo, non capisco perché tu pensi questo, soprattutto da me che ho cercato di tutelare il tuo cuore dall’inizio alla fine. Dal primo giorno fino al tuo compleanno, ti ho dato quello che potevo e la chiarezza soprattutto. le mie parole sono sempre state totalmente coerenti con i fatti. La vicinanza con te la sento, di base andiamo molto d’accordo, abbiamo le stesse amicizie e abbiamo un legame… Da parte mia non c’era quel trasporto come da parte tua. Succede che una parte percepisca qualcosa di diverso dall’altra”, ha confessato Soleil.

“Non puoi dire ti amo ad una persona, sono cose pesanti”, ha fatto notare Gianmaria, che non ha mai nascosto di essere ancora molto preso dalla gieffina. La Sorge, tuttavia, ha mediato cercando di spiegare il suo punto di vista: “Invece sì, io amo ma non per questo voglio costruire una relazione. Se mi permetto di scherzare o fare battute è perché amo la tua persona e mi conosci. Mi interessa che tu, da parte mia, non pensi che ci sia rancore”. Insomma, al momento i due si sono abbracciati per sancire la pace, ma chissà che la convivenza forzata non cambi qualcosa con il passare dei giorni.

