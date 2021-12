Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Davide Silvestri avranno un’amara sorpresa: c’entrano Alex Belli e Delia Duran

Gossip TV

Soleil Sorge e Davide Silvestri, certi che Belli e Duran si siano lasciati, ignorano che la showgirl sta per entrare al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge e Alex Belli si sono detti addio tra un mare di polemiche, quando l’attore è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver seguito la compagna Delia Duran. Avendo visto Alex completamente solo durante l’ultimo confronto in collegamento con lo studio di Canale5, Soleil e Davide Silvestri pensano che l’attore e Delia si siano lasciati definitivamente. Un’amara sorpresa attende i gieffini, dal momento che la showgirl sta per entrare in Casa.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge crede che Alex e Delia si siano lasciati

Sono passate ormai diverse settimane dall’addio di Alex Belli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma l’attore non smette di essere al centro delle polemiche. Nonostante il brusco confronto avuto in puntata, Soleil ha ammesso di sentire la mancanza di Belli, al quale si era legata moltissimo e dal quale dipendeva spesso il suo umore. Nel frattempo, Sorge ignora completamente che a Cinecittà sta per fare il suo ingresso Delia Duran - la rivale nonché compagna di Alex - anche se sembra che la trionfale apparizione dovrà aspettare qualche settimana in più. Non essendo a conoscenza di questa anticipazione avendo visto Alex completamente solo a casa, durante l’ultimo collegamento con lo studio, Soleil crede che l’attore e la showgirl si siano definitivamente detti addio.

“Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto sinceramente non interessa. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa”, ha spiegato Soleil dopo aver iniziato a nutrire dubbi, a causa di una domanda ricevuto a bruciapelo in confessionale.

“Esatto, anche a me non sembrava strano che non ci fosse lei con lui. E sì, è sospetto che ti abbiano fatto una domanda del genere. Può essere che, ok, magari si è lasciato. In ogni caso ha fatto quel post che ancora non ho capito cosa volesse dire. Qual era il significato di quello che ha scritto?”, ha ribadito Davide Silvestri, certo che tra l’amico e la compagnia sia tutto finito. Chissà che faccia faranno quando vedranno Duran varcare la porta rossa come una vera Valchiria.

