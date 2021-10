Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Clarissa Selassié a confronto: "Non c'è bisogno di discutere sempre, odio queste cose"

Gossip TV

Soleil commenta insieme a Clarissa il comportamento dei loro compagni di gioco.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Intanto nella Casa, Soleil Sorge si è confrontata con Clarissa Selassié circa il comportamento incoerente assunto da alcuni concorrenti nei suoi confronti.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Soleil ha deciso di confrontarsi con Clarissa e raccontarle i reali motivi della sua crisi. "Non c’è bisogno di discutere sempre se una cosa ti dà fastidio, basta parlarne. Anche a me può dare fastidio l’atteggiamento di una persona ma non necessariamente devo andare a commentarlo o a giudicarlo. Dobbiamo anche rispettare i caratteri e le abitudini diverse" ha dichiarato l'influencer riferendosi ai giudizi che costantemente riceve da parte di alcune gieffine.

"Odio queste cose, io nella vita scappo dalla negatività. Continuare a sentirsi dire che sono antipatica da Raffaella e che tutti pensano la stessa cosa è davvero poco piacevole" ha aggiunto la Sorge provocando la reazione della Selassié "Raffaella intende che ci sono persone che ti commentano negativamente in privato e poi quando si tratta di dover dirtelo hanno il timore".

Leggi anche Manuel Bortuzzo interessato a Soleil Sorge

Le due concorrenti del Gf Vip sono poi tornate a parlare del comportamento di Gianmaria Antinolfi. "Io e Gianmaria siamo amici da molto prima rispetto a quando ci siamo frequentati. Ci siamo ritrovati qui e penso che anche da parte tua si sia raffreddato tutto e quindi possiamo anche avere un rapporto di amicizia come quello che avevamo prima" ha rivelato Soleil che ha poi continuato dicendo la sua sul rapporto tra l'imprenditore e Sophie Codegoni "Perché tutta questa pesantezza? È tutto troppo per una roba che dovrebbe nascere con leggerezza e soprattutto con molta calma [...] Io non sono un fattore che ha a che fare con la loro storia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.