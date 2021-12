Grande Fratello Vip: "Soleil Sorge è caduta nel gioco di Alex Belli", l'attacco di un ex gieffino

Gossip TV

L'ex gieffino Samy critica duramente il comportamento assunto da Alex al Gf Vip.

Alex Belli e Soleil Sorge, almeno fino a oggi, sono stati i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il loro percorso e criticare il comportamento assunto dall'attore nella Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex gieffino Samy Youssef.

Samy Youssef contro Alex Belli

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata decisiva per Alex. Dopo essersi duramente scontrato in diretta con Soleil, l'attore ha infatti infranto le regole del programma per amore della sua Delia ed è stato squalificato dal gioco. Un comportamento che è stato criticato da tutti, che hanno messo in dubbio l'autenticità del suo percorso nella Casa.

Già da qualche giorno, però, Alex era finito nel mirino di Samy. Ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Piú, condotta da Giada Di Miceli, l'ex gieffino aveva dichiarato: "Nonostante Soleil non mi stia simpatica l’apprezzo per la sua sincerità e il suo carattere. Su Alex posso dirti che sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. [...] Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità".

Samy, inoltre, aveva dichiarato di credere all'interesse di Soleil, ma non a quello di Alex: "Io credo che Soleil si stia innamorando veramente di Alex, ma Alex ci sta giocando. Mi dispiace che una ragazza così intelligente come Soleil cada nel gioco di Alex. [...] È tutto programmato, poi loro si vantano di essere una coppia aperta. Sono proprio una coppia aperta davvero. Se io vedo mio marito che bacia un’altra e continua a farlo non sto così tranquilla. E quindi c’è qualcosa che non va".

