Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli litigano: ''Rimani con Davide e fai la storia con lui''

Gossip TV

Alex Belli fa innervosire Soleil Sorge, che sbotta contro il collega del Grande Fratello Vip.

Dopo la puntata, che è stata molto difficile per Alex Belli, l’attore si sfoga con Soleil Sorge, ammettendo di voler lasciare presto il Grande Fratello Vip. Una frase di Alex fa infuriare Soleil, che si scaglia contro il gieffino e abbandona la discussione.

Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli ha affrontato una puntata molto difficile, attaccato su più fronti e accusato di essere poco sincero. Nessuno, infatti, crede che quella con Soleil Sorge sia solo amicizia, dal momento che la bionda influencer non si è fatta problemi a presentarsi nella diretta del Grande Fratello Vip con addosso una camicia dell’attore. Un gesto intimo, che getta nuove nubi su questo feeling speciale, che ha fatto infuriare anche Delia Duran, la moglie di Alex.

Dopo essersi sfogato sui commenti di Adriana Volpe, il gieffino ha parlato a quattr’occhi con Soleil, ammettendo: “Cosa devo fare? Stare qui a sentire tutte queste cose, che faccio la soap opera, che tra noi forse non è amicizia? Se io fossi entrato qui da solo e non sto giocando da solo, devo gestire questa cosa. Lo sbaglio l’ho fatto io a venire qua”. Belli è deciso a lasciare la Casa al più presto, ma Sorge lo fa riflettere: “Devi andare oltre tutto questo, cosa sei venuto a fare qui? Adesso c’è stato una caduta in questo. Per colpa di uno sbaglio di Delia… Non puoi finire qui la tua esperienza non ha un senso”.

Nonostante le buone intenzioni dell’amica, Alex perde le staffe e sbotta: “Io il 13 dicembre me ne vado via. Per me è molto più importante altro. Mi sono fatto la mia esperienza. Andate avanti voi e fate le vostre storie. Diventerai amica con Davide, magari si crea anche una storia con lui”. La frase sibillina di Belli fa infuriare Soleil che, dopo aver abbandonato il confronto, commenta: “Dai! Se la devi vedere così, non sto neanche qua. Sto cercando di aiutarti e devi stare a dire cose del genere”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.