Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli criticati da un ex gieffino: "Lei non mi piace, lui costruito"

Gossip TV

Francesco Oppini a ruota libera sui concorrenti della nuova edizione del Gf Vip.

Francesco Oppini è stato tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffino ha commentato le dinamiche del gioco e detto la sua sui concorrenti della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Francesco Oppini critica Soleil Sorge e Alex Belli

Intervistato da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, il format web del settimanale Chi, Francesco ha commentato i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi anche Soleil Sorge. "Non la conosco personalmente, quindi non giudico, se non da quello che vedo nel Grande Fratello. Non mi piace il modo in cui approccia alle situazioni. A volte pecca un po’ di presunzione. Non so se sia una forma di autodifesa. [...] Noto però un po’ di indisponenza verso il colloquio con gli altri" ha dichiarato l'ex gieffino.

A proposito degli altri concorrenti, Oppini ha rivelato: "Manuel Bortuzzo lo metto davanti a tutti. Per una serie di ragioni infinite: per la sensibilità, la forza, l’educazione e la pulizia che sta dimostrando di poter trasmettere alla gente che segue il programma. Però, dato che è un programma lungo, cerco di capire se potranno esserci sorprese di quelle insospettabili più avanti. Francesca in tv è una macchietta. Ma non si conosce la vera Francesca. Poi vorrei vedere il lato più umano e dolce di Raffaella Fico che secondo me ha tante cose da dire. Ci sono dei ragazzi altrettanto interessanti. E’ un cast molto interessante. Ce n’è uno che non sopporto, ma non ve lo dirò mai. Mi piace molto Aldo Montano".

Leggi anche Soleil Sorge sotto accusa, ecco cosa è successo al Gf Vip

L'ex concorrente del Gf Vip ha lanciato infine una frecciata ad Alex Belli: "Dalle soap opera varie e dai telefilm al Grande Fratello non vedo alcuna differenza. Ha questo modo di parlare un po’ costruito. Deve finire di fare la fiction e iniziare a far vedere quello che è realmente".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.