Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli a confronto: "Non devi scusarti con Aldo, sembreresti falso"

Soleil e Alex tornano a parlare dello scontro tra l'attore e Aldo.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli. Dopo l'accesa lite scoppiata dopo la diretta con il campione sportivo, l'attore è tornato a parlare dell'accaduto insieme a Soleil Sorge, che gli ha sconsigliato di fare il primo passo e scusarsi.

Soleil Sorge e Alex Belli a confronto su Aldo Montano

Soleil e Alex sono tornati a parlare della lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip tra l'attore e Aldo. Se quest'ultimo ha deciso di prendere le distanze, l'attore ha confessato all'influcer di non provare né rabbia né rancore perché non si sente responsabile dello scontro: "Non mi va di fare il primo passo, io non ho niente da chiarire". "Sembrerebbe anche falso da parte tua, o meglio finto buonista e contraddittorio, perché tu eri la parte lesa. Lui ha esagerato. C'era solo bisogno di un chiarimento tra di voi".

Belli ha poi continuanto raccontando: "Vado a fumare. Mi siedo, lo guardo, non mi guarda, si alza e va via. Dico ok, perfetto, va bene. Hai bisogno ancora di tempo. Venerdì si rivedrà questo scontro, molto probabilmente andremo dentro, ci metteremo uno davanti all'altro. Io sinceramente non ho rancore, né rabbia, non ce l'ho con lui".

Dopo aver ascoltato le parole di Alex, Soleil ha rivelato un retroscena su Aldo: "Io l'ho sentito dire una cosa. Katia Ricciarelli ha chiesto come mai non chiarite e lui ha detto 'Perché per me è chiusa'…ora non ricordo le parole esatte che ha usato. Ha fatto intendere che lui quando arriva a quel punto con una persona, allo scontro, poi per lui è chiusa. È una persona rancorosa. Tu, in fondo, non hai detto nulla. Hai detto delle cose perché ti sentivi ferito. Se proprio ti si vuole imputare qualcosa, eri sulla difensiva e avevi un tono arrabbiato".

