Grande Fratello Vip: Soleil Sorge distrutta dopo l'uscita di Alex Belli, la reazione di Katia Ricciarelli

Soleil in lacrime per Alex, l'influencer viene consolata da Katia e Jessica.

Soleil Sorge è andata completamente in crisi dopo la squalifica di Alex Belli al Grande Fratello Vip. A consolare l'influencer italo-americana ci hanno pensato Katia Ricciarelli e Jessica Selassiè, che l'hanno incoraggiata a farsi forza e a proseguire il suo percorso nella Casa.

Soleil in crisi dopo la squalifica di Alex

Soleil è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ad aver creato tantissime dinamiche nella Casa, la bella influencer ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori con la sua storia con Alex. Una relazione che è giunta al capolinea ieri sera con la squalifica dal gioco dell'attore.

Per chi non lo sapesse, Belli ha infranto le regole del Gf Vip per abbracciare la sua Delia Duran ed è stato automaticamente squalificato. Un comportamento che ha letteralmente destabilizzato la Sorge che, a poche ore dalla diretta, è crollata lasciandosi andare a un pianto disperato. A cercare di consolarla ci ha pensato Katia, che l'ha raggiunta in giardino abbracciandola e cercando di farle sentire tutto il suo affetto.

"Adesso passa" ha confessato Soleil a Katia con la voce rotta dal pianto. Le due sono state poi raggiunte da Jessica che ha cercato di consolare l'influencer: "Forza Sole. Pensa solamente che è stato tutto uno schifo in cui tu sei stata messa in mezzo. Da quello devi prendere la forza, veramente. Sei forte".

