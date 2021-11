Grande Fratello Vip, Soleil Sorge difesa da Katia Ricciarelli: ''Mi sono accorta che…''

Gossip TV

Katia Ricciarelli confessa di aver cambiato idea sul conto di Soleil Sorge.

Il carattere talvolta impertinente e complicato di Soleil Sorge non ha aiutato la gieffina a farsi tanti amici nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le iniziali valutazioni negative, Katia Ricciarelli ha ammesso di essersi ricreduta sul conto della bionda influencer, che ora può contare su una valida alleata.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli cambia idea su Soleil Sorge

Come un urgano, Soleil Sorge ha fatto il suo ingresso nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, disseminando liti furiose e discussioni che sono finite in Tribunale. Insomma, Soleil non è brava a farsi nuovi amici, forse a causa della sua estrema schiettezza e dei modi particolari che impiega per rivolgersi agli altri, con un’ironia non sempre facilmente comprensibile. Soleil, a letto con Alex Belli per un chiarimento, non ha trovato validi alleati ma la situazione potrebbe star per cambiare.

Sebbene inizialmente avesse giudicato molto negativamente la gieffina, Katia Ricciarelli ha ammesso di essersi ricreduta sul conto di Soleil, scorgendo nella sicurezza che ostenta tante fragilità. “Mi sono accorta che le sto volendo molto bene. Sono molto felice di aver cambiato idea.. Penso che Soleil sia una ragazza molto intelligente, perspicace e sveglia”, ha ammesso la soprano. Insomma, nonostante il caos delle ultime settimane legate al rapporto con Belli, Soleil può dire di non essere più sola al Gf Vip.

Del resto, nonostante le critiche di molti inquilini di Cinecittà, il pubblico continua a premiare Sorge e la sua irriverenza che, ammettiamolo, è il primo motore immobile di questa stagione del reality show di Alfonso Signorini. Chissà se la milanese continuerà a spiccare anche dopo l'ingresso di nuovi Vipponi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.