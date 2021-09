Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Dicono che sono costruita e antipatica, ma posso essere anche peggio"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Soleil prima del suo ingresso al Gf Vip.

È tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà stasera lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà anche Soleil Sorge, influencer ed ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne.

Soleil Sorge pronta a entrare al Gf Vip

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip, Soleil ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. "Sono Soleil, ho 27 anni e sono una modella, un’influencer, un’attrice, una giornalista… Sono nata a Los Angeles, da mamma americana, e per quello, forse, ho questa mia follia, e da papà abruzzese, e forse da lì, ho preso la mia testa 'di coccio'! La mia parte americana è sicuramente quella che mi fa vivere la vita con più libertà, open minded, sicuramente senza preconcetti o pregiudizi che sono una cosa che odio. Mi auguro vivamente di non trovarli nella casa e se dovesse essere così, hold on…" ha dichiarato l'influencer nel video di presentazione che verrà trasmesso durante il kick-off di questa edizione.

A chi la accusa di essere arrogante e snob, Soleil ha così replicato: "La bellezza non è il mio punto forte, si sa… Dicono di me che io sia costruita, snob, perfino antipatica. Non so chi l’abbia detto… Posso essere molto peggio di quello che pensano".

Soleil ha anche parlato della sua storia con Luca Onestini, nata a Uomini e Donne e finita proprio nella Casa del Grande Fratello Vip: "Con il GF ho già avuto qualcosa a che fare. Non so se ve lo ricordate… Mandai una lettera, lasciando un mio ex in diretta. Allora Grande Fratello, preparati, perché nella casa sta entrando una sorellina alquanto folle! Ci sarà davvero da divertirsi".

