Grande Fratello Vip, Soleil Sorge criticata da un ex tronista di Uomini e Donne: "Una manipolatrice"

Soleil Sorge fortemente criticata sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge continua a stare al centro delle polemiche sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata accusata di razzismo dai suoi compagni di gioco, l'influencer è finita nel mirino dell'ex tronista Claudio Sona.

Claudio Sona critica Soleil Sorge

Non è un momento facile per Soleil che, negli ultimi giorni, si è ritrovata a doversi difendere dalle pesanti accuse di razzismo mosse nei suoi confronti dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento dell'influencer ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona.

Ospite del programma Trends & Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5 News, come riportato da Lanostratv, Claudio ha voluto dire la sua sul comportamento assunto da Soleil al Gf Vip: "Non mi piace. [...] La vedo una grande manipolatrice. E’ una provocatrice. Lei sa che provocando le persone crea dinamiche".

A difendere la Sorge dalle critiche ci ha pensato Fredella: "Nei reality si gioca anche di astuzia e strategia. Se dici che è una giocatrice è un complimento!". "Non stiamo giocando al gioco dell’oca. E’ impossibile fingere tutto questo tempo!" ha prontamente replicato Sona. Signorini mostrerà queste dichiarazioni alla diretta interessata?

