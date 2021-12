Grande Fratello Vip, Soleil Sorge critica Alex Belli: "Sei incoerente. Hai sbagliato a dirmi la verità"

Gossip TV

Soleil rimprovera Alex per la sua incoerenza al Grande Fratello Vip.

Alex Belli continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello Vip. A criticare il gieffino anche l'influencer Soleil Sorge, che lo ha rimproverato per la sua continua incoerenza.

Soleil Sorge affronta Alex Belli

Soleil è stanca delle continue contraddizioni di Alex. "A me non piacciono i contrasti, a me piacciono le cose chiare. [...] Non venirmi più a dire str****te" ha dichiarato l'influencer italo-americana che è stata prontamente bloccata dall'attore, che le ha preso il suo viso tra le mani chiedendole di non andare avanti con il discorso.

"Queste sceneggiate le fai ad altri…non a me! Non sono str**za. No, non la smetto. Ti sto parlando molto chiaramente. Ti leggo benissimo, ma quello su cui mi baso sono le parole e di conseguenza i fatti. I tuoi fatti sono totalmente incoerenti con le tue parole. Quindi di conseguenza leggo altro" ha aggiunto la Sorge spiegando a Belli di aver capito molto bene la situazione.

Leggi anche Patrizia Pellegrino vuota il sacco su Gianmaria, Alex e Soleil

Parole che hanno provocato la reazione di Alex: "Se leggi questa incoerenza vuol dire che c’è qualcosa". "Secondo te io mi baso sulle incoerenze? Il problema è che forse hai sbagliato a dirmi la verità perché poi ti continui a contraddire. Io non appartengo a questo". Nonostante le mille contraddizioni, però, tra i due questo pomeriggio è scattato un vero e proprio bacio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.