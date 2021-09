Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Amedeo Goria: ''Commenti sessisti''

Gossip TV

Soleil Sorge si sfoga con le inquiline del Grande Fratello Vip, accusando Amedeo Goria di aver assunto atteggiamenti sessisti.

Attenzione, attenzione! Sembra che nella Casa del Grande Fratello Vip stia maturando una silenziosa resistenza all’atteggiamento di Amedeo Goria, tacciato di sessismo e criticato per l’esasperante corteggiamento ad Ainett Stephens. Le inquiline della casa più spiata d’Italia, infatti, hanno iniziato a ribellarsi alle attenzioni morbose del giornalista sportivo, e Soleil Sorge si è sfogata puntando il dito contro Goria.

Grande Fratello Vip, tensione tra Soleil Sorge e Goria

Amedeo Goria è un latin lover, amante dell’amore e delle belle donne. Il giornalista sportivo, seppur impegnato con la giovanissima e avvenente Vera Miales, ha chiarito di aver fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip come uomo libero, pronto a farsi coinvolgere da nuove esperienze. Nella Casa di Cinecittà, Goria ha messo gli occhi sulla bella Ainett Stephens, scegliendo di dividere con lei il letto matrimoniale per dormire sogni tranquilli. Durante la notte, Amedeo ha palpeggiato Ainett, spiegando poi il giorno seguente di essersi avvicinato alla gieffina per accarezzarle la pancia, trovando invece il fondoschiena in bella vista.

Inutile dire che la Stephens si è mostrata furiosa nei confronti del giornalista, sfogando la sua frustrazione con le compagne di viaggio. Manila Nazzaro ha fatto ripetutamente notare a Goria di aver infastidito Ainett con le sue continue attenzioni, il contatto fisico non richiesto e lo sguardo languido, mentre la fidanzata di Amedeo se l’è presa con la Stephens, accusandola di star giocando con il suo amato.

NO VABBÈ LE DONNE RIUNITE IN CONFESSIONALE PER DIRE CHE SONO STUFE DEL RATTO GORIA IN MUTANDE AMIAMO VEDERLOOOOOO ASFALTATELOOOOOO #gfvip pic.twitter.com/QklqEw9erp — Hey, Gio’s speaking ☎️ (@GioCellRed) September 16, 2021

Insomma la situazione si fa ingarbugliata, soprattutto alla luce dell’ingresso al Gf Vip dell’ultima parte di Vipponi che potrebbero separare Ainett e Goria, per la gioia della bella gieffina. Contro Amedeo si è espressa anche Soleil Sorge, che ha ammesso di trovare il giornalista molto difficile da digerire e di aver dovuto mordersi la lingua, ascoltando frasi sessiste nei confronti delle sue compagne d’avventura, Stephens compresa. Cosa accadrà nei prossimi giorni tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e Goria? Di certo Soleil non starà all'angolo ad ascoltare il collega, conoscendo il suo carattere fumantino.

