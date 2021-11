Grande Fratello Vip, Soleil Sorge confessa: "Non sono ancora pronta a uscire"

Gossip TV

La confessione di Soleil prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 15 novembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Soleil Sorge si è lasciata andare a una confessione inedita con Jessica Selassié e Sophie Codegoni circa il suo percorso nella Casa di Cinecittà.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto le sorelle Selassié, Sophie e Soleil, che nelle ultime ore ha confidato alle altre concorrenti il suo desiderio di rimanere nella Casa. "Non si sa mai come va, è sempre inaspettato. L'avresti mai detto che Jo Squillo usciva" ha dichiarato l'influencer italo-americana.

"Magari stavolta non c'è neanche l'eliminazione, ma pensare che è l'ultima sera...Non sono ancora pronta, ho avuto altre puntate in passato dove ci sarei stata a uscire, ma questa non voglio proprio" ha aggiunto la Sorge parlando di una sua possibile eliminazione dal gioco.

A farle eco Jessica: "Non sono pronta neanche io [...] Lo scopriremo solo in puntata". Chi lascerà il gioco tra Soleil, Sophie e le sorelle Selassié? Solitamente la puntata del Gf Vip del lunedì sera non prevede eliminazioni, ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.

