Grande Fratello Vip, Soleil Sorge confessa: "Non so come ho potuto baciare Gianmaria"

Soleil torna a parlare del suo rapporto con Gianmaria insieme a Jessica.

Soleil Sorge è tornata a criticare Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip. Parlando con Jessica Selassiè, però, la bella influencer italo-americana ha espresso alcuni dubbi e perplessità su quella che è stata la sua scelta passata di iniziare una storia d'amore con l'imprenditore partenopeo.

La rivelazione di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi

Nuove confessioni al Grande Fratello Vip. Soleil, intenta a consolare e spronare Jessica ad allontanarsi da Alessandro Basciano, si è lasciata andare a una riflessione su Gianmaria. "Non capisco come io possa anche solo aver baciato Gianmaria" ha dichiarato l'influencer rivelando di non riuscire a ritrovare l'attrazione che provava per l'imprenditore in passato.

"E’ lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, come mangia, alle risposte da cafoncello, tutto" ha spiegato la Sorge provocando la reazione della Selassié "Sei sempre una malefica. Che str**za". "Anche da amica non lo sopporto. Poi mi fa tenerezza e lo aiuto cercando di stargli vicino, ma poi lo guardo e… Anche umanamente ha tutto ciò che non mi ispira" ha aggiunto l'influencer.

"È dolce, romantico. Sono caratteristiche che magari possono piacere" ha detto Jessica spezzando una lancia a favore di Gianmaria. "L'ho indirizzato verso Federica, adesso mi sento in colpa per lei" ha concluso Soleil riferendosi all'avvicinamento tra l'imprenditore e Federica Calemme al Gf Vip.

