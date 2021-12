Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Alex Belli mi manca un sacco"

Gossip TV

Soleil torna a parlare del suo percorso al Gf Vip insieme ad Alex.

Se Delia Duran si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, Soleil Sorge continua a parlare di Alex Belli. Dopo averlo rivisto in puntata, la bella influencer italo-americana ha ammesso di volergli molto bene e apprezzarlo, nonostante tutto quello che ha fatto.

La confessione di Soleil Sorge su Alex Belli

Ripensando all'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil è tornata a parlare con Katia Ricciarelli di Alex e del percorso vissuto insieme nella Casa di Cinecittà. Entrambe le concorrenti si sono trovate d'accordo sul fatto che, nonostante quanto accaduto, non riescono a provare rancore nei confronti dell'attore.

"Ti dirò che tutto sommato mi fa anche un pò pena, non riesco ad avercela con lui. Ha dato tanto qui" ha rivelato la Ricciarelli riferendosi a Belli. "Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento, ma gli voglio bene dell'anima e mi manca un sacco. Non ho nulla contro di lui" ha replicato la Sorge, ammettendo di essere stata davvero felice di averlo rivisto.

Leggi anche Torna il sereno tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié

"Quando l'ho rivisto sono stata felice, mi mancava un sacco. Alla fine con noi è stata una brava persona. Noi quando litigavamo poi scoppiavamo a ridere. E, comunque, con due personalità forti come la mia e la sua arrivare poi a riderci su non è da poco" ha aggiunto Soleil. "Quello è sinonimo di intelligenza" ha concluso Katia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.