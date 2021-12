Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Alex Belli ha fatto il colpo di scena, ma lo ha subito da solo"

Gossip TV

Le nuove considerazione di Soleil sul comportamento assunto da Alex al Gf Vip.

Alex Belli ha lasciato definitivamente il gioco, ma nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare di lui. La sua uscita di scena, infatti, ha mandato in crisi Soleil Sorge che, in veranda con Biagio D'Anelli e Giacomo Urtis, è tornata a criticare l'attore.

Soleil Sorge e i pensieri su Alex Belli

Sono passati pochi giorni dalla squalifica di Alex e Soleil sembra essere sempre più consapevole del rapporto che la legava all'attore nella Casa del Grande Fratello Vip. "Ma è possibile che per tre mesi ha finto? Secondo me, non mi ha preso per il c**o, ma si è preso per il c**o da solo" ha affermato l'influencer parlando con Biagio.

"Ha fatto tutto da solo, è quello il problema" ha continuato la Sorge ironizzando sul comportamento assunto da Belli nei suoi confronti al Gf Vip "È quello che mi manda in tilt, che non capisco. Capisci che non ha senso?! Si è tirato la zappa sui piedi da solo. Ha fatto il colpo di scena, ma lo ha subito da solo". "È stato vittima di sé stesso" ha aggiunto D'Anelli.

I due concorrenti sono stati poi raggiunti da Giacomo, che ha rivelato il suo punto di vista: "Siete stai bene questi tre mesi insieme alla fine". "Lui ha dato tantissimo qui dentro, io mi sono affezionata e gli voglio bene. Era tutto molto bello ed è per questo che non capisco perché si è dovuto tirare la zappa sui piedi da solo [...] Penso però che è stato tutto programmato" ha concluso Soleil.

