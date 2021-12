Grande Fratello Vip, Soleil Sorge affronta Alex Belli dopo la lite: "Hai alzato i toni e a me così non parli"

Gossip TV

Il confronto tra Alex e Soleil al Gf Vip.

Torna il sereno tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo essersi duramente scontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, l'attore e la bella influencer italo-americana hanno deciso di confrontarsi per cercare di chiarire la loro situazione.

Alex Belli e Soleil Sorge a confronto

Nella giornata di ieri, Alex e Soleil si sono resi protagonisti di un'accesa lite al Grande Fratello Vip. A distanza di alcune ore dallo scontro, i due concorrenti hanno deciso di confrontarsi. "Mi devi ancora chiedere scusa per come ti sei posto e poi ne possiamo parlare" ha dichiarato l'influencer ancora infastidita dal comportamento assunto dall'attore nei suoi confronti.

"Sei venuto in camera, alzando i toni e a me così non mi parli [...] Io non rispetto chi non ha rispetto per gli altri" ha aggiunto la Sorge provocando la reazione di Belli "I tuoi toni vanno bene, i miei toni non vanno bene. Tu quando hai i toni alti devo stare zitto e non dire niente...a me ha dato fastidio che ti sei alzata. Io ascolto i tuoi consigli, ma tu ascolta i miei che io ho qualche anno in più [...] Se c'è uno che qua dentro che ha rispetto degli altri sono io".

Il confronto è continuato con Soleil che ha sbottato: "Puoi rigirare altre persone, ma non me [...] Stai avendo una conversazione con me dove stai generalizzando delle mie caratteristiche fuori luogo e non veritiere. Spesso predichi bene e razzoli male. Delle tue frustazioni ne possiamo parlare, ma non puoi affrontarle con me in quel modo lì. Hai manie di protagonismo". "Non è vero! Vuoi la ragione, te la do la ragione" ha concluso Alex, quasi volendo abbandonare la discussione e non portare avanti questo astio tra di loro.

