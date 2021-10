Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a Katia Ricciarelli: "È vero che qui dentro tutti sparlano, ma Carmen..."

Gossip TV

Katia si confronta con Soleil dopo la lite con Carmen al Gf Vip.

Caos al Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sono rese protagoniste di una lite furibonda che è continuata anche dopo la diretta. A cercare di placare gli animi ci ha pensato Soleil Sorge, che ha cercato un confronto prima con la showgirl e poi con la soprano.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli a confronto

Non accenna a placarsi la lite scoppiata in diretta al Grande Fratello Vip tra Carmen e Katia. A cercare di far ragionare la soprano ci ha pensato Soleil: "Carmen non voleva offenderti, ha detto che torna dalla sua famiglia per dire vado fuori da qua. [...] Se anche da fuori hanno notato questa cosa non è bello, è la verita e avevi ragione. È vero che qui dentro tutti sparlano però lì magari stavano parlando così, per logica. È esploso tutto un po' troppo per un voto".

"Mi ha fatto sembrare una giocatrice, che mi arrabbio se perdo" ha aggiunto la Ricciarelli. Nella conversazione è poi intervenuta Ainett Stephens che ha consigliato alla soprano di fare la pace con la Russo: "Dovete fare pace perché voi siete amiche, vi vedo sempre insieme. Hanno sbagliato, ma non penso l'abbiano fatto in cattiva fede".

"Io non sono amica. Mi dispiace che tu non abbia detto niente" ha replicato Katia rivolgendosi ad Ainett "Sono stanca di questo 'l'ha fatto ma non l'ha fatto in cattiva fede'. Dai basta. Sono stanca di gente falsa. Sonia dice la stessa cosa mia e io manco la conosco". "Stiamo parlando di cose stupide Katia, non si possono dire con la cattiveria" ha dichiarato anche Manila Nazzaro.

