Grande Fratello Vip: "Soleil mi ha deluso, pensavo fosse intelligente ma..." parla Lorenzo Amoruso

Gossip TV

Il compagno di Manila sbotta sui social contro Soleil.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera su Canale 5. Al televoto Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Soleil Sorge, che è stata duramente criticata da Lorenzo Amoruso per le pesanti affermazioni rivolte all'imprenditore partenopeo.

Lorenzo Amoruso critica Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil si è scagliata duramente contro Gianmaria. L'influencer italo-americana ha offeso e accusato pesantemente l'imprenditore scatenando la reazione dei suoi compagni di gioco ma anche dei telespettatori. Tra questi anche Amoruso che è intervenuto sui social rivelando di essere rimasto deluso dal comportamento della gieffina.

"Volevo solo parlare di Soleil, e del Grande Fratello" ha dichiarato il compagno di Manila Nazzaro criticando la Sorge "Io non so che opinione vi siete fatti. Io pensavo fosse una persona intelligente ma ieri mi è caduta in una maniera esagerata. Credo che debba iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tante milioni di persone che vanno all’outlet, perché lo facciamo tutti non diciamo stupidaggini, o che mangiano pasta e piselli. Io non la sto offendendo ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà per capire che la vita non è quella sui social è tutt’altra cosa. Probabilmente lei non l’ha capito dalla sua altezza dei suoi 27 anni".

Leggi anche Scoppia la lite al Gf Vip tra Carmen Russo e Manila Nazzaro

Lorenzo ci ha poi tenuto a specificare: "Non cerco una lapidazione o un attacco diretto a Soleil non m’interessa. Site voi intelligenti da capire chi votare, chi non votare. Ma dico soltanto che l’esempio che è stato dato è negativo e brutto. Vedremo quello che succederà lunedì, spero solo che l’abbia capito. Io davvero sono deluso. Lei ha un mezzo importante, quello dei social e quello del GF Vip e dovrebbe mandare altri messaggi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.