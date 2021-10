Grande Fratello Vip: "Soleil mi aveva preso molto di testa, ecco chi sono gli strateghi della Casa", parla Amedeo Goria

Gossip TV

Amedeo Goria torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Amedeo Goria è l'ultimo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, il noto giornalista ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e rivelato il nome dei veri strateghi della sesta edizione.

Gli strateghi del Gf Vip 6 secondo Amedeo Goria

Nonostante la sua breve permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Amedeo è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della sesta edizione. Il giornalista, infatti, è finito più volte al centro del gossip per il comportamento assunto nei confronti di Ainett Stephens: "Con Ainett ho giocato. Le avevo detto di farsi vedere interessata, quasi a far pensare che ci fosse una simpatia tra noi. Poi Ainett si era confrontata con Manila che le aveva consigliato di stare attenta a me. Io però le ho detto che non doveva preoccuparsi. Abbiamo continuato a dormire insieme".

Goria ha poi detto la sua sulla vicinanza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: "Miriana era molto incerta e insicura. Nicola è sempre stato galantuomo nel corteggiamento e Miriana ha capito che a livello di esposizione mediatica questa storia poteva farle comodo. Al contempo, si sentiva spaventata dalle conseguenze che potevano esserci fuori la casa. Tra loro c’è una bella differenza d’età e lei si sente frenata. Nicola è entrato con delle insicurezze ma ora si è sciolto".

Amedeo ha poi parlato di Soleil Sorge e rivelato il nome dei tre strateghi del GF Vip 6, ovvero l'influencer italo-americana, Alex Belli e Davide Silvestri: "Soleil Sorge mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante. Gli strateghi sono Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Per me meriterebbe la vittoria Manuel Bortuzzo".

