Grande Fratello Vip: "Soleil è una formidabile giocatrice, esperta di dinamiche e reality" parla un'ex gieffina

La verità di Guenda Goria su Alex Belli e Delia Duran e la frecciatina a Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a stare al centro del gossip. A commentare il comportamento assunto dall'attore al Grande Fratello Vip ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria che, intervistata dal settimanale Chi, ha colto l'occasione per lanciare una bella frecciata anche a Soleil Sorge.

Guenda Goria rompe il silenzio su Alex Belli e Soleil Sorge

Guenda è molto amica con Alex e proprio per questo motivo non ha potuto fare a meno di dire la sua sul comportamento assunto dall'attore nella Casa del Grande Fratello Vip con Soleil. "Noi siamo amici e il bene tra di noi resta intatto. Esula da ogni tipo di rapporto, da ogni tipo di caos scoppiato dentro o fuori dalla Casa. E gli amici, si sa, si vedono nel momento del bisogno. Di certo, quando Alex è uscito abbiamo parlato a lungo e non ci siamo risparmiati con le critiche" ha confessato l'ex gieffina a Chi.

"Di errori ne sono stati fatti e Delia ha sofferto" ha aggiunto Guenda "...Ma loro hanno ritrovato da subito la voglia di riprendere la vita dal punto in cui si erano fermati. Anche se… sono convinta che le ferite che Delia si porta nel cuore siano ancora molto profonde [...] Io tifo per Alex e Delia e per l’amore sopra tutto e tutti".

La Goria ha colto l'occasione per dire la sua anche sulla Sorge e lanciarle una bella frecciatina: "Soleil...da formidabile giocatrice ora si ritrova con il cerino in mano. Ma resto convinta che in quanto giocatrice si riprenderà senza soffrire e anche velocemente. Lei non è condizionata dalla Casa e credo sia così anche fuori. Ma ripeto a questo punto sono solo fatti suoi. Chi vincerà? Penso Soleil..proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di dinamiche e reality".

