Grande Fratello Vip, "Soleil è protetta", le donne della Casa contro Alfonso Signorini

Gossip TV

La rivolta di alcune concorrenti del reality. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, troppe volte giustificata e difesa dal conduttore del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, sembrano esserci "figli e figliastri." A esserne convinte, Sophie Codegoni, Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Jessica Hailé Selassié e, per la verità, molta parte del pubblico. Nella fattispecie, la protetta dell'edizione sembra essere Soleil Sorge, forse perché è regina delle dinamiche, tra la storia con Alex Belli e i litigi che crea.

Gf Vip: "Soleil è protetta", le donne della Casa contro Alfonso Signorini

Le gieffine hanno notato un comportamento diverso da parte di Alfonso Signorini soprattutto durante l'ultima puntata in cui il conduttore le ha rimproverato quando hanno parlato del bullismo della Sorge.

L'ex corteggiatrice ha usato espressioni molto discutibili nei confronti di Sophie, affermando che la giovane ex tronista "abbia più plastica che cervello". Parole che il conduttore non ha condannato più di tanto e anzi lo stesso si infiamma per cose decisamente meno gravi (vedasi Lulù in stanza superled che ha perso troppo tempo nel fare una nomination suscitando l'ira del conduttore.

Come detto, Sophie, Francesca Miriana e Jessica credono ormai che Soleil goda di una certa protezione da parte di Signorini e da parte degli autori. "Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Quello che dici tu in uno stato di rabbia è scorretto”, ha dichiarato Miriana che ha poi sottolineato che quanto detto da Soleil su Sophie non ha avuto alcun rimprovero: “Niente, cancellato. Ok, andiamo avanti”.

"Ha detto ‘Andiamo avanti’, quindi se lo avessi detto io aprivamo un caso. Dato che lo ha detto lei è ok. Allora, andiamo avanti. Mah. Gli altri anni se dicevi una cosa sbagliata uscivi, quest’anno c’è il discorso delle intenzioni", ha aggiunto Sophie. "Io non voglio rimetterci la salute. Soleil non ha chiesto scusa, però Lulù si è dovuta alzare e fare le scuse", ha ribattuto Francesca. E ancora la Trevisan: "Siamo arrivati a dei livelli…secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare".

Insomma una rivolta nemmeno tanto nei confronti di Soleil ma nei riguardi del conduttore in particolare. Una questione non semplice da risolvere, perché è un'accusa grave e succede raramente che i concorrenti si scaglino contro il conduttore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.