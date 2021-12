Grande Fratello Vip: "Soleil è presa di brutto da Alex" la confessione di Biagio D'Anelli

Gossip TV

Biagio rompe il silenzio sul rapporto tra Alex e Soleil.

Biagio D'Anelli è un nuovo concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dal suo ingresso, il gieffino ha deciso di confrontarsi con Alex Belli e rivelargli il suo pensiero sul discusso rapporto nato nella Casa con Soleil Sorge.

La confessione di Biagio D'Anelli su Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo essersi dichiarato a Soleil, Alex si è confrontato con Biagio per cercare di capire come viene visto dall'esterno il suo rapporto con l'influencer: "Siamo arrivati a un punto in cui non riusciamo più a gestire questa roba qua. Mi hanno fatto male i suoi sguardi dubbiosi, che poi abbiamo chiarito la notte. Vorrei tenere la mia vita così com'è".

"Quando ho incontrato Delia la mia vita è cambiata perché ho trovato una donna che mi stabilizza. Abbiamo lottato. È la mia musa" ha aggiunto Belli parlando del suo rapporto con Delia Duran "Questa è un'altra prova, non devo cedere a questa roba qua. È bellissimo quello che c’è tra me e Soleil, ma sono due cose che devo tenere distinte".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Alex, Biagio è tornato a parlare del bacio scattato al Gf Vip tra l'attore e Soleil: "Eravate belli. Non eravate Turandot, perché guardandovi eravate belli. Tu fratello caro, sei un attore ma, da pubblico, avendolo visto ti dico la verità: se ti baci così devi andare ad Hollywood [...] Devi scegliere cosa è meglio per te. Lei è presa di brutto".

