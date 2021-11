Grande Fratello Vip, Soleil e Gianmaria si riavvicinano, la gelosia di Alex Belli scontroso e distante

Gossip TV

L'attore emiliano, nelle ultime ore, si allontanato della Sorge. L'ex corteggiatirce: "Alex mi critica e mi sminuisce"

Nuove tensioni e nuovi riavvicinamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Soleil ed Alex stanno vivendo una momento di distacco e l'influencer italo-americana ha trascorso molte delle ultime ore accanto a Gianmaria, ricordando spesso alcuni momenti della loro storia. L'imprenditore campano ha confessato alla Sorge di volerle davvero bene e le ha esortata a riprendere il loro rapporto di amicizia. I due sono subito tornati complici, prendendosi in giro e facendo battute anche sulla loro relazione tra i viaggi e le risate dei loro nove mesi vissuti da fidanzati. Alex Belli, dal canto suo, sembrava infastidito e si è distanziato da Soleil, trascorrendo il tempo con gli altri compagni d'avventura.

Ma non è finita qui. Tra Alex e Soleil sembrano esserci le prime vere incomprensioni. Alla Sorge, alcune recenti dichiarazioni dell'attore non sono proprio piaciute e si è confidata proprio con Gianmaria: "Ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, a sminuirmi per far passare il messaggio che non è interessato, questo atteggiamento mi ha fatto allontanare e non capisco perché non faccia un passo indietro", ha dichiarato l'ex corteggiatrice.

Soleil si è lamentata con il campano anche per l'atteggiamento generale degli inquilini: "Non sento mai complimenti nei miei confronti, come se rode loro farmeli…Eppure ho fatto mille cose qua dentro, ma quando commetto un errore subito a puntarmi il dito contro.."

In questo momento, effettivamente, la Sorge sembra avere come alleato solo Gianmaria, soprattutto ora che per la prima volta, sta prendendo le distanze da Alex.

