Grande Fratello Vip, ''Smontato ufficialmente il teatrino'': scoop su Soleil Sorge e Delia Duran

Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran stanno recitando? Il gossip che conferma l’ipotesi.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un triangolo che sta infuocando i fan del reality show di Canale5. Dopo aver proclamato a lungo di essere semplicemente amici, Alex Belli e Soleil Sorge hanno ammesso i propri sentimenti. Tanta l’ira di Delia Duran, moglie dell’attore, che è intervenuta più volte sulla questione. Ma se fosse tutta una messinscena? Ecco il gossip che impazza nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip: Alex, Soleil e Delia smascherati?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si fa bollente grazie ai baci e alle carezze sempre più hot che Alex Belli e Soleil Sorge si scambiano a favore di telecamera. La bionda influencer ha ammesso di essere impegnata, addirittura innamorata, di un uomo che l’aspetta fuori la Casa. L’attore, invece, è sposato - seppur non legalmente - con Delia Duran e ha decantato un rapporto passionale fatto di fiducia e amore. Insomma le basi perfette per creare un triangolo amoroso degno di questo nome, soprattutto dal momento che Delia, a differenza del misterioso uomo di Soleil, ha scelto di metterci la faccia ed è entrata in Casa per chiarire la delicata situazione.

Tutto sembrava essersi risolto per il meglio, fino al bacio passionale che Alex e Soleil si sono scambiati recitando la Turandot. Un bacio che ha fatto discutere e ha portato Alex a confessare i propri sentimenti per la gieffina. Mentre Belli si mostra crudele con Delia, giudicando inopportuni i commenti social della sua dolce metà, Amedeo Venza lancia un’indiscrezione bomba, che conferma i sospetti di molti telespettatori.

“Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese […] Smontato ufficialmente il teatrino”, scrive il noto esperto di gossip. Se verificato, lo scoop proverebbe che in molti hanno avuto ragione sul triangolo amoroso del Gf Vip, che più di una volta è apparso montato ad arte per fare scandalo e incuriosire il pubblico.

