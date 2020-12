Grande Fratello Vip, Simone Gianlorenzi e Gaia Zorzi difendono Stefania Orlando dagli attacchi di Samantha De Grenet

Gossip TV

Simone e la sorella di Tommaso intervengono sui social dopo la lite avvenuta al Grande Fratello Vip tra Stefania e Samantha.

Samantha De Grenet è finita al centro delle polemiche per le gravi affermazioni rivolte a Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Mentre sui social si grida alla squalifica, Simone Gianlorenzi e Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, hanno deciso di intervenire per difendere la bionda showgirl e farle sentire tutto il loro sostegno.

Samantha De Grenet contro Stefania Orlando al Gf Vip, la reazione di Simone Gianlorenzi e Gaia Zorzi

Nel corso della giornata di ieri, Stefania e Samantha si sono rese protagoniste di un'accesa lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo lo scontro, la nuova concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo con Sonia Lorenzini dove ha dichiarato di voler uccidere la Orlando: "Se una persona, qualsiasi essa sia, si permette di toccare mio figlio e la mia famiglia in situazione becere io ti asfalto, potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio dicendomi ‘che insegnamenti dai?‘. Io ti uccido, ‘l’ho detto, cacciatemi'. Non me ne frega un ca**o".

Le gravi affermazioni pronunciate dalla De Grenet nei confronti della Orlando non sono passate inosservate ai numerosi telespettatori del Gf Vip, che hanno chiesto a gran voce la squalifica della nuova concorrente. A difendere la conduttrice sono arrivati anche il marito Simone e Gaia, la sorella di Tommaso.

Il marito di Stefania è intervenuto sui social non per aizzare il web contro Samantha, ma per specificare che certe frasi non vanno assolutamente dette soprattutto in un programma televisivo che è seguito dai giovani. "Che momento brutto. Davvero brutto. Triste. Piccolo" ha scritto Simone rivolgendosi allo sfogo della De Grenet contro la Orlando. E ancora: "Parole gravi che non dovrebbero essere mai pronunciate, figuriamoci in un gioco Tv". A fargli eco la sorella di Zorzi che ha scritto: "Ah ma quindi sa di dire una cattiveria e la dice lo stesso? Meno male che il figlio la guarda da Casa". La produzione del Gf Vip prenderà provvedimenti?

