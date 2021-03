Grande Fratello Vip, Signorini sulla vittoria di Tommaso Zorzi: "È un istrione straordinario e un lucido pianificatore"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Signorini dopo la finale del Grande Fratello Vip.

Grazie alla sua ironia, determinazione e sensibità Tommaso Zorzi è riuscito a conquistare tutti i telespettatori che lo hanno proclamato vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo quasi sei mesi di reclusione nella Casa di Cinecittà, l'influencer milanese ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo posto nella finale del reality show di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini commenta il percorso e la vittoria di Tommaso Zorzi al Gf Vip

Intervistato dal settimanale Chi, Tommaso ha dichiarato: "E’ stata una esperienza unica, io credo che l’affetto che ho sentito e ho provato all’interno di quelle quattro mura sia qualcosa di indescrivibile. E non vivo quello che ho appena attraversato come un’esperienza televisiva, ma proprio come un pezzo importante della mia vita".

A commentare la vittoria di Zorzi, ci ha pensato anche il conduttore del Gf Vip. Signorini, infatti, non ha mai nascosto di provare una grande stima e affetto nei confronti di Tommaso: "C’è una grande costruzione nella sua irruente spontaneità, quella costruzione che è mediata dalla cultura, dal vissuto, dalla famiglia. Tommy è un istrione straordinario e un lucido pianificatore: è ragione nella sua irresistibile inconsapevolezza".

"Fuori dalla Casa sono pronto a volare. Nella Casa ho acquisito una consapevolezza da uomo" ha aggiunto Tommaso subito dopo la sua proclamazione. Quello dell'influencer, nella Casa del Grande Fratello Vip, è stato veramente un grande percorso di crescita artistica, ma soprattutto personale. Siamo sicuri che sentiremo parlare di lui ancora per molto tempo.

