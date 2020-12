Grande Fratello Vip, Signorini replica al marito di Stefania Orlando e sulla De Blanck afferma: "Fa parte del personaggio"

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip dice la sua sul comportamento assunto dalla Contessa nei confronti di Stefania.

Lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck ha fatto letteralmente infuriare Simone Gianlorenzi che si è scagliato contro il reality show di Alfonso Signorini. Proprio quest'ultimo, ospite di CasaChi, ha deciso di replicare alle accuse del marito della showgirl e difendere la Contessa.

Signorini commenta lo scontro in diretta al Gf Vip tra la Orlando e la De Blanck

Ospite di CasaChi, Alfonso è tornato a parlare dell'ultima scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip che ha visto protagonista Stefania. La showgirl, infatti, è stata attaccata prima da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e poi dalla Contessa De Blanck, che l'ha accusata di essere falsa e bugiarda. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Simone Gianlorenzi che sui social si è scagliato duramente contro il programma.

Sulla questione è intervenuto Signorini che ha rivelato il suo pensiero sulla Orlando e replicato alle accuse mosse dal marito della concorrente: "È un personaggio molto complesso, che si espone e quindi funziona. [...] Non è assolutamente una manipolatrice come ha insinuato Rosalinda, però la Orlando sa bene dove andare, a chi avvicinarsi e quando doverlo fare, è una che si muove con grande grande tattica. Ma questo le fa solo che onore, io non sto mica dicendo che sbaglia, anzi ce ne fossero di giocatrici come Stefania Orlando. Ha una sua strategia e la sta mettendo a frutto. [...] Il marito di Stefania ci segue sempre con grande passione, so che si è lamentato non solo per Rosalinda e per come è stata trattata all’interno della Casa, ma anche per lo scontro che c’è stato in studio tra la Contessa e la Orlando. Ma credo che il marito sappia perfettamente che questo fa parte del gioco e delle regole dello spettacolo".

Leggi anche Dayane Mello in crisi, lo sfogo al Gf Vip

A proposito della Contessa De Blanck, che si è resa protagonista di un acceso scontro in diretta con Stefania, il conduttore del Gf Vip ha dichiarato: "La De Blanck ha quella esuberanza che conosciamo tutti, ma a me ha divertito molto questo suo modo di essere fuori controllo. È una tipa che non fa mai le cose con cattiveria. Se noi dovessimo applicare le regole del politicamente corretto è chiaro che non potrebbe più aprire bocca. Però fa parte del personaggio".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.