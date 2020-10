Grande Fratello Vip: "Siamo stati insieme tre anni in segreto, Briatore la condizionava", parla l'ex di Elisabetta Gregoraci

Gossip TV

La verità di Francesco Bettuzzi sul rapporto con la showgirl del Grande Fratello Vip.

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è finita al centro di numerosi gossip riguardanti la sua vita sentimentale. L'ultimo è arrivato direttamente dal suo ex, l'imprenditore Francesco Bettuzzi , che ha raccontato a Chi tutta la verità sulla relazione, vissuta in gran segreto, con l'ex moglie di Flavio Briatore.

La verità dell'ex di Elisabetta Gregoraci

Francesco ha deciso di uscire allo scoperto e svelare la verità sulla sua relazione con Elisabetta. Un amore a prima vista, vissuto in gran segreto e scoppiato subito dopo la separazione di lei con Briatore: "Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita da profilo basso e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione. Lei e Flavio abitano a Monte Carlo a 300 metri di distanza e hanno un figlio che fa da collante, era molto presente. Ma ho sempre suggerito a Elisabetta di tenere buoni rapporti con lui. Non sono mai entrato nelle loro discussioni. Di certo, quando usciva una paparazzata con noi due, il nostro rapporto ne risentiva. Mi sono allontanato quando le discussioni sono diventate più frequenti dei momenti spensierati, ho perso l’entusiasmo dei primi tempi".

La loro storia è finita circa un anno fa, e tra loro non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma. Bettuzzi sembra aver definitivamente voltato pagina, ma non ha negato di seguire Elisabetta al Grande FratelloVip. A proposito del percorso nel reality e del rapporto speciale nato nella Casa tra la showgirl e l'ex velino Pierpaolo Petrelli, l'imprenditore ha confessato: "La seguo, ma non sono geloso perché Elisabetta deve rifarsi una vita. Se le piace questo ragazzo è giusto che si trattenga nella Casa e che, una volta fuori, faccia quello che le pare. Per lei ci vuole uno con le spalle appena più larghe ma, se si piacciono e nasce l’amore, perché no?".

Delle critiche di Briatore sulla partecipazione di Elisabetta al reality show di Alfonso Signorini, Francesco ha dichiarato: "Non ha detto una cosa sbagliata, nel senso che non è il luogo migliore per essere spensierata e tenersi lontana dal gossip. Le ho suggerito di studiare recitazione, di fare teatro, ma è giusto che voglia trovare le proprie soddisfazioni e, se le piace tagliare il nastro a una sagra, è giusto che lo faccia".

