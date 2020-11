Grande Fratello Vip, si riaccende la fiamma per i Gregorelli, Elisabetta: "Sei monello...."

Gossip TV

Dopo diversi giorni di gelo la Gregoraci e Pierpaolo finalmente si riavvicinano...

Negli ultimi giorni, c'è stato molto clamore intorno alla Casa del Grande Fratello Vip, quando, per la prima volta, Pierpaolo ha quasi messo la parole fine agli amati Gregorelli. L'ex Velino di Striscia, dopo la lite in cui si è inserita Selvaggia Roma, si è sentito molto distante da Elisabetta tanto da confessare che il sentimento verso di lei stava svanendo. Il modello si è concesso del tempo per riflettere ed effettivamente si è distanziato dalla Gregoraci, evitando i soliti baci e abbracci affettuosi.

L'ex moglie di Flavio Briatore, dal canto suo, dopo il litigio, è sembrata più convinta che mai di mantenere le distanza da Pierpaolo.

"Ho detto che avevo voglia di baciarlo perché facevamo i balletti e tutto il resto. Si erano create cose, situazioni belle, ma poi, mi sono detta, dove vado? Così ho messo i miei paletti. Non è che abbiamo giocato o ci siamo presi in giro. Non mi sono presa gioco di lui. Io privatamente con lui sono stata chiara" ha dichiarato Elisabetta parlando con Selvaggia . E ancora: "Ma cioè, non c'ho nessuno, ma non sto a raccontarlo qui. Non voglio dire le mie cose. Non è questo, non +è il fatto di avere qualcuno o non avere. Comunque non è quello. Il fatto che certe cose io non le farei mai al Grande Fratello Vip. Per come sono fatta non andrei oltre qui, non riesco. Penso a mio figlio fuori, penso a certe situazioni fuori. Perché bisogna andare per forza oltre ...Poi magari sbaglio perché non vivo le cose al 100% ma sono fatta in questo modo."

Dalla lunga chiacchierata con la Roma si è evinto, molto chiaramente, che una parte di Elisabetta avrebbe voluto (o vorrebbe) lasciarsi andare, ma l'altra parte la frena e essere sotto la luce dei riflettori e l'occhio indiscreto di milioni di telespettatori, non le consente di andare oltre.

Fermo restando che lei non prende iniziative, questa volta, la decisione di Pierpaolo sembrava avesse messo fine ai Gregorelli. Ieri, il modello lucano ha voluto aiutarla a pulire i piatti, dopo diversi giorni di gelo. L'ex Velino le lanciava sguardi languidi e la Gregoraci, sempre molto attenta, sorrideva dicendogli che è un monello. Petrelli non ha resisto e alla fine l'ha abbracciata da dietro come i vecchi tempi. Sembra proprio che tra i due si stia riaccendendo la fiamma....

