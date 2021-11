Grande Fratello Vip: si allunga la lista dei Vip che vogliono lasciare il reality il 13 dicembre

Gossip TV

Il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe perdere dei suoi protagonisti.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a diventare la più lunga in oltre vent'anni di programmazione. Il reality, iniziato il 13 settembre scorso, terminerà a metà marzo del 2022. Gli attuali protagonisti non sanno della decisione da parte dell'azienda di prolungarlo per altri tre mesi e sono tutti informati della sua conclusione prevista per il 13 dicembre prossimo.

Sono molti i Vipponi che prevedono un allungamento anche se per ora non sono stati ancora avvisati. All'idea di restare ulteriormente ci sono alcuni concorrenti che si sono mostrati decisamente contrari. Katia Ricciarelli ha parlato di un lavoro a dicembre che non le consentirebbe di restare così come Gianmaria Antinolfi. Manuel Bortuzzo non intende prolungare la sua esperienza televisiva nel reality e già dichiarato di non vedere l'ora di andarsene. Ma non è finita qui. Francesca Cipriani vuole tornare dal suo fidanzato, Carmen Russo vuole trascorre il Natale con la figlia e il marito e infine Manila Nazzaro ha dichiarato di essere stanca e di non aver più nulla da dare.

Qualche ora fa, anche Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste dell'edizione ha affermato di essere stanca e di voler concludere la sua avventura il 13 dicembre. Nel mentre sono previsti almeno altri cinque ingressi dopo quelli di Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Biagio D'Anelli, Valeria Marini e Giacomo Urtis.

