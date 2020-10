Gossip TV

Svelato il vero motivo per cui Matilde ha sbottato in diretta al Grande Fratello Vip contro Tommaso.

Matilde Brandi perde il controllo e sbotta in diretta al Grande Fratello Vip. Reduce da una fortissima tensione postuma a tutto l’affaire che ha riguardato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, la coreografa ha letteralmente sbottato contro Tommaso Zorzi.

Matilde Brandi fuori contro al Gf Vip, la verità sulla lite con Tommaso Zorzi

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 5 ottobre 2020, Adua ha dovuto affrontare sé stessa e quanto da lei dichiarato nelle puntate precedenti sul conto di Massimiliano. Venuta alla luce la verità sulla loro finta storia d’amore, l'attrice si è trovata a fare i conti con Tommaso che l’aveva "smascherata" in confessionale con Alfonso Signorini.

A prendere le parti della Del Vesco ci ha pensato la Brandi che ha completamente perso il controllo in diretta. "Non mi piace che tu parli male di Adua. Stai offendendo anche Massimiliano. Tu puoi rompere il ca**o e io non posso? Sono venti giorni che rompi il ca**o. Basta" ha urlato la coreografa contro Zorzi. Un comportamento che ha letteralmente spiazzato i telespettatori. Ma cosa c'è dietro questa sfuriata?

Il reale motivo della lite sarebbe da ricondurre ad alcune battute taglienti che Tommaso e Maria Teresa Ruta si sarebbero scambiati a proposito della vicenda di Adua, insinuando che quest’ultima potrebbe essere lesbica. "Continuavate a fare la roba dei film, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate che quella è lesbica. Bisbigliavate qualcosa su quello" ha affermato Matilde. Le dichiarazioni di quest'ultima hanno spiazzato l'influencer milanese che ha subito replicato: "Lesbica? Ma stai scherzando? Lesbica?". Versione confermata anche dalla madre di Guenda Goria che si è così giustificata: "Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto". Sarà davvero così?

