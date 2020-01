Grande Fratello Vip, settima puntata: il ritorno di Valeria Marini e lo scontro con Antonella Elia, caos nella Casa

Gossip TV

Ieri, lunedì 27 gennaio 2020, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una serata davvero ricca di colpi di scena che ha visto il ritorno nella Casa della stellare Valeria Marini.

La settima puntata del Gf Vip

Alfonso ha iniziato la nuova puntata del Grande Fratello Vip con un annuncio: il televoto che vedeva sfidarsi Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese e Barbara Alberti è stato annullato, per la momentanea assenza dalla Casa di quest’ultima. La scrittrice, infatti, è stata costretta a lasciare i suoi coinquilini per degli accertamenti medici.

La serata è continuata con un duro faccia a faccia tra Antonella Elia e Valeria Marini, che rimarrà nella Casa per una notte. "Tu parli male di tutte le donne! Insultare gratuitamente un’altra donna, un’altra persona. Voglio solo che ti renda conto che la tua aggressività nei mie confronti e che manifesti sempre nei confronti di tutte le donne è fastidiosa, è diseducativa, è un bruttissimo esempio e questo lo pensano tutti. L’invidia condita con la stupidità diventa una tragedia!" ha dichiarato la showgirl stellare. Nonostante ciò, l'ex valletta di Mike Buongiorno non si è mostrata pentita delle parole dette contro la showgirl, ma ha anzi rincarato la dose: "Io penso che le persone che credono di suscitare invidia nelle altre persone dovrebbero avere delle qualità straordinarie. Tu sei una persona estremamente istrionica e mitomane. Penso che tu non abbia nessun tipo di qualità né umana, né artistica".

Dopo la Elia, la Marini ha avuto modo di confrontarsi anche con Antonio Zequila: "Non dovevi esprimere giudizi perché io non li ho espressi su di te. Siete stati molto offensivi senza motivo, avete dato un bruttissimo esempio. Non ho mai avuto una relazione con te". Alfonso ha poi mandato in onda un filmato riguardante la Alberti. Con un ingresso a sorpresa, la scrittrice ha deciso di continuare il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo questa felice notizia, il conduttore si è fatto più serio ed ha richiamato l’attenzione per un comunicato ufficiale: gli 8 concorrenti preferiti dalla Casa, si sono guadagnati l’immunità. Spazio poi alla sorpresa per Fernanda, che ha avuto modo di riabbracciare nella stanza SuperLed il suo compagno Luca, e per Carlotta Maggiorana. Signorini ha poi deciso di movimentare nuovamente la situazione, mettendo a confronto Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due si erano nominate a vicenda, ammettendo di non nutrire simpatia reciproca. Nella Casa sono entrati a sorpresa tre bei ragazzi, Gianluca, Matteo e Jacopo, che festeggeranno nella Suite per tutta la notte con le sole concorrenti donne.

È arrivato poi il momento di introdurre un argomento molto scottante, ovvero il confronto tra Licia Nunez e la sua compagna Barbara, che aveva deciso di interrompere la loro relazione tramite un post su Instagram. L’incontro, che non era iniziato per niente bene, si è concluso con un’affettuoso bacio, tra risate e tenerezze. Spazio infine alle nomination. I concorrenti che sfideranno Patrick al televoto questa settimana saranno Andrea Montovoli e Rita Rusic.

