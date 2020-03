Grande Fratello Vip, Serena Enardu: "Pago vuole del tempo"

Gossip TV

L'ex tronista a cuore aperto nell'intervista a Il Giornale.

Dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, sono stati milioni i telespettatori che si sono appassionati alle vicende della coppia formata da Serena Enardu e Pago. L'ex tronista di Uomini e Donne e il cantante sardo sono stati anche protagonisti dell'ultima edizionde del Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulle dinamiche di questa coppia. Ad oggi, sembra essere tornato definitivamente il sereno per questa coppia anche se, come dichiarato dall'ex tronista a il Giornale, con qualche riserva.

Gf Vip, Serena Enardu: "Pago vuole del tempo"

“Dopo tutto quello che è successo Pago vuole del tempo per capire se io sono la persona giusta e viceversa. Stiamo vivendo un momento magico, stiamo insieme, siamo felici e va tutto bene ma affrontiamo il rapporto in maniera diversa. Io con grande entusiasmo, lui con qualche riserva in più rispetto a me. Capisco che tutto quello che è successo non si può cancellare in un giorno“. ha dichiarato la Enardu parlando delle nozze in progetto.

Appena siamo tornati insieme ci siamo messi a cercare una nuova casa, con l’idea di ricominciare insieme tutto da capo. Il luogo, la casa, l’arredamento… Tutto doveva essere un nuovo inizio. Questo rimane uno dei primi progetti che andremo a realizzare non appena il momento sarà diverso. Ora siamo in attesa di quello che potrà succedere, non per la nostra coppia ma per la difficile situazione che sta attraversando Italia per via dell’emergenza sanitaria”. Serena, infinite ha replicato alle tante polemiche che l'hanno coinvolta prima e durante il suo ingresso nella Casa del Gf Vip: "Il Grande Fratello Vip per me è stata la possibilità di salvare la nostra coppia. Ero consapevole che a livello mediatico poteva trasformarsi per me in un massacro ma non m’importava. Non appena ho visto che Pago avvertiva la mia mancanza ne ho approfittato".