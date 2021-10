Grande Fratello Vip, Serena Enardu contro Miriana Trevisan: ''Sotto le coperte si muove bene''

Gossip TV

Serena Enardu tira una bordata a Miriana Trevisan, lanciando frecciatine al vetriolo.

Che tra Serena Enardu e Miriana Trevisan la situazione sia tutt’altro che distesi non è un mistero. L’ex fidanzata di Pago ha lanciato una bordata in piena regola alla showgirl romana, lanciando pesanti insinuazioni sul rapporto che si è creato con Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu durissima con Miriana Trevisan

Quando Serena Enardu fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare Pago, accettando poi l’occasione di diventare una concorrente ufficiale, Miriana Trevisan non fece nulla per nascondere l’antipatia per la sarda. Antipatia che, a quando sembra, è condivisa anche da Serena che ha approfittato della domanda di un utente Instagram, per tirare una bordata alla rivale. Nella sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, Miriana ha intrapreso la conoscenza di Nicola Pisu, per poi tirarsi indietro più volte poiché convinta che il gieffino stesse affrettando troppo le cose.

Dopo l’incontro tra Miriana, Nicola e la madre Patrizia Mirigliani, la Enardu ha fatto una considerazione velenosa sull’ex moglie di Pago. “Penso che per essere se stessi ci vogliono le p***e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”, ha dichiarato Serena. La frecciatina non è passata inosservata e i fan di Miriana si sono ribellati, difendendo a spada tratta la showgirl. In effetti, al di là delle antipatie e dei vecchi rancori, non si può dire che Trevisan sia una donna artefatta: fin troppe volte le sue uscite spontanee hanno creato incomprensioni in Casa, giudicate prive di tatto e fuori luogo.

