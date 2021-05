Grande Fratello Vip, Serena Enardu: "Con Pago provato e riprovato..."

Gossip TV

L'ex di Uomini e donne e Grande Fratello VIP, Serena Enardu, si confida sul suo rapporto con il cantante Pago, e sulla possibilità che abbia un futuro.

Imprenditrice, ex tronista di Uomini e donne, ex Grande Fratello VIP nella quarta edizione, Serena Enardu è un volto molto noto della tv, anche per ciò che ha riguardato la sua relazione col cantante Pago (al secolo Pacifico Settembre), testata in modo traumatico in Temptation Island nel 2019. A marzo Serena e Pago hanno definitivamente troncato il loro rapporto, ma può esistere un "definitivamente" in una delle storie più intermittenti nel recente mondo del gossip? Serena ha scelto Instagram per spiegare ai fan come stiano le cose...

Serena Enardu e Pago: il ritorno di fiamma non è possibile

Non c'è un riavvicinamento nel futuro di Serena Enardu e Pago, tanto che lei si è rifiutata persino di ascoltare l'ultima canzone dell'artista sardo suo conterraneo, "Parlo ancora di noi". Anche Serena tuttavia "parla ancora di loro", ma solo per chiudere porte:

È stata la storia più importante della mia vita. [...] Vivo la rottura con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta. [...] Poi si rischia di diventare degli scassaminchia. [...] Le persone non si cambiano.[...] Sono single adesso, voglio stare da sola, ci sto bene. Potrei anche restare single a vita. [...] C'è vita oltre il rapporto d'amore, si soffre ma c'è il resto della vita, che è anche altro.

Non sappiamo quanto dureranno i propositi di Serena Enardu, visto che nello stesso messaggio ha ammesso che i corteggiatori non le mancano. Di certo tra questi non c'è più Pago. D'altronde la "vita" dei due comprende anche altri affetti, come i figli che hanno da diversi partner: Serena ha il suo Tommaso, mentre Pacifico ebbe nel 2009 il figlio Nicola da Miriana Trevisan.





Pago e Serena Enardu, quando nacque e come si sviluppò la storia tra i due

Serena Enardu avviò la relazione con Pago nel 2013, dopo la fine traumatica di quella con Giovanni Conversano, che la tradì con Pamela Compagnucci a Uomini e donne. La relazione è andata avanti per circa sette anni tra alti e bassi, con un più alto numero di bassi dopo il 2019, quando i due parteciparono a Temptation Island VIP 2019, uscendone divisi. La prima riunione è avvenuta durante il Grande Fratello VIP 4, dove Serena è entrata proprio per riconquistare Pago concorrente. Il programma termina nell'aprile 2020, ma la coppia riformata scoppia di nuovo a maggio, quando una brutta litigata sembra far precipitare le cose. Causa dell'attrito a quanto sembra insanabile, una relazione che sarebbe stata portata avanti di nascosto da Serena con Alessandro Graziani (single tentatore proprio a Temptation Island VIP 2019), anche mentre il legame con Pago si stava ristabilendo. Serena attribuì questa "rivelazione" di Pago, per lei del tutto inventata, alla promozione del suo libro in uscita in quel periodo.