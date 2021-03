Grande Fratello Vip: "Senza Dayane Mello non ci sarebbero stati colpi di scena" parla Guenda Goria

Gossip TV

Guenda elogia Dayane e il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad elogiarla ci ha pensato l’ex gieffina Guenda Goria che, subito dopo la finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, è intervenuta sui social per dire la sua sul percorso della modella brasiliana.

Guenda Goria commenta il percorso di Dayane Mello al Gf Vip

Tommaso è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello. Quarto posto per Dayane, nonostante erano davvero tantissimi coloro che credevano che sarebbe arrivata sul podio. Senza ombra di dubbio, la modella brasiliana si è contraddistinta dal resto del gruppo per la sua determinazione ma anche per il suo comportamento ambiguo, che molto spesso ha stravolto le dinamiche del gioco.

Insomma, il Grande Fratello Vip non sarebbe stato lo stesso senza la Mello e su questo sembra essere d'accorso anche l'ex gieffina Guenda. La figlia di Maria Teresa Ruta, subito dopo la proclamazione del vincitore, ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae sorridente insieme alla modella brasiliana: "Grande e combattente. Imprevedibile e un po’ folle".

"Senza di lei non ci sarebbero stati colpi di scena, dinamiche ed emozioni. Che la vita fuori ti renda felice" ha scritto Guenda elogiando così Dayane e il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Le parole della Goria, però, non sono passate inosservate ai suoi numerosi fan e non sono mancate le critiche. "Ma che dici? Non ha fatto altro che litigare con tutti in quella casa" ha scritto un utente commentando il post dell'ex gieffina.

