Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma tuona contro Dayane Mello: "Menefreghista e prepotente"

Selvaggia Roma non è felice di vedere Dayane Mello come prima finalista del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è stata eletta come prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La scelta del pubblico ha fatto sorgere non poche polemiche, soprattuto dopo la fuga di notizie sul televoto truccato, e Selvaggia Roma è tornata ad attaccare la modella brasiliana spiegando perché il suo percorso in Casa non avrebbe dovuto essere premiato.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello prima finalista: la stoccata di Selvaggia Roma

Tra Dayane Mello e Selvaggia Roma non scorre buon sangue. L’influencer romana, che ha portato un’ondata di terremoto nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata costretta a lasciare il programma dopo aver perso al televoto settimanale, ma segue ancora con grande interesse le vicende dei gieffini con i quali ha condiviso una parte di percorso. Dayane, nel frattempo, ha continuato ad essere tra le concorrenti più discusse ma anche più amate del reality show di Canale5, una delle poche in grado di movimentare le dinamiche di Cinecittà. Forse proprio per questo il pubblico l’ha premiata, eleggendo la Mello come prima finalista del Gf Vip. L’accaduto ha fatto nascere nuove ondate di polemica, dal momento che sono iniziate a circolare voci sul fatto che il televoto fosse truccato. Che si tratti di merito o imbroglio, la Mello è la prima a poter aspirare alla Finale e ha intenzione di godersi quest’ultimo mese di reclusione.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma contro Dayane Mello

Dopo aver inaspettatamente preso le parti di Tommaso Zorzi, ammettendo di trovare la scelta di alcuni inquilini di escludere il milanese dalla Nomination per i finalisti dal momento che tutti hanno sempre sostenuto apertamente il suo percorso, la modella brasiliana è finita nel mirino di Selvaggia. Parlando con la schiettezza che la contraddistingue con i suoi followers su Instagram, la Roma ha commentato il percorso di Dayane e si è detta fortemente disaccordo con la scelta del pubblico. “Dal mio punto di vista spesso nei suoi comportamenti sono invece prevalsi menefreghismo, prepotenza e cattiva educazione […] Proprio chi ha conosciuto la sofferenza dovrebbe essere ostica a provocarne agli altri […] Pretende addirittura di potersi vantare di sensibilità”, ha ammesso l’ex gieffina ammettendo di trovare assurdo che una donna che abbia avuto un passato così difficile non abbia imparato ad essere più clemente con il suo prossimo.

