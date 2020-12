Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma sul bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "L'importante è arrivare alla fine"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip critica il comportamento assunto da Pierpaolo nei confronti di Giulia.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, è finalmente arrivato il tanto atteso bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due giovani concorrenti si sono lasciati travolgere dalla passione scatenando la reazione di molti. Tra questi anche quella di Selvaggia Roma che, tramite dei post su Instagram, ha lanciato una velenosa frecciata all'ex velino di Striscia la Notizia.

Scatta il bacio al Gf Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la reazione di Selvaggia Roma

Complice un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo si sono baciati. Da alcune settimane, infatti, i due giovani concorrenti del reality show di Alfonso Signorini avevano instaurato un feeling molto forte, tanto da destare la curiosità anche di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Il bacio scattato tra Pretelli e la Salemi è stato commentato sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Anche l'ex gieffina Selvaggia, che non ha mai nascosto il suo interesse per il modello, non ha perso l'occasione di dire la sua: "Spero che Giuly non prenda di nuovo un’altra batosta. Considerando il comportamento di Pier.. Mi fai capire un po’ di cose sai? […] Ho capito che… come si dice a Roma 'ndo cojo cojo'. L’importante è arrivare alla fine… Le dame sono indifferenti… Vero Pier? Non adoro potente".

La Roma, quindi, ha commentato l'avvicinamento tra Giulia e Pierpaolo, temendo che proprio quest'ultimo possa illudere e poi deludere la giovane influencer. Ricordiamo che, con Elisabetta Gregoraci, erano scattate varie liti proprio perché Selvaggia credeva che la showgirl stesse illudendo il suo amico. A quanto pare, però, a oggi l'ex di Flavio Briatore sarebbe solo un lontano ricordo per il modello.

