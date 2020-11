Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma sotto attacco: "Ha distorto la realtà del Gf, ha capito come funzionano certe cose"

Gossip TV

Martina Nasoni attacca Selvaggia, la discussa concorrente del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma è tra le concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento assunto dall'influencer romana nella Casa è arrivata l'ex gieffina Martina Nasoni, che ha anche svelato di aver avuto uno scontro molto acceso con l'ultima arrivata nel reality show di Alfonso Signorini.

Martina Nasoni contro Selvaggia Roma, il retroscena dell'ex concorrente del Gf

Dopo Francesco Chiofalo, Eliana Michelazzo e Giulio Raselli, anche Martina si è scagliata contro Selvaggia. Ospite a Non succederà più, il programma radiofonico di Giada Di Miceli, l'ex gieffina ha detto la sua sul percorso della Roma, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip a gamba tesa contro Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah: "Lei ha distorto un po’ la realtà del Grande Fratello che non è come i social che sganci la bomba e poi esci, lì devi continuare a difenderti e rapportarti con gli altri. Credo sia una ragazza che ha capito come funzionano certe cose, si sta giocando il suo Grande Fratello forse anche in maniera negativa perché sta prendendo molte persone contro. Penso che lei stia più giocando che essere se stessa".

La vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha continuato rivelando di aver avuto un duro scontro con l'influencer romana: "È una ragazza con cui mi sono scontrata anche io per cose nostre. Uno scontro che era poi una cavolata, però lei è la classica ragazza che usa aggettivi davvero brutti verso le altre donne e anche con superficialità e questa cosa a me non piace, soprattutto verso persone che non conosci".

"Mi ha insultata pesantemente sul mio essere donna. [...] Mi ha dato della poco di buono senza conoscermi e senza motivo. È stato per un ragazzo che prima corteggiava lei poi ha smesso e ha iniziato a corteggiare me. Lei ha reagito in maniera eccessiva" ha aggiunto la Nasoni rivelando così il motivo che ha portato le due ragazze a scontrarsi.

