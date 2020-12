Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma furiosa contro Elisabetta Gregoraci: "Mi ha rotto i co****ni"

Gossip TV

Selvaggia durissima contro Elisabetta, le dure parole della concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci continua a stare al centro delle polemiche per le pesanti accuse mosse nei confronti di Giulia Salemi. Un comportamento che ha fatto infuarire Selvaggia Roma che, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, si è scagliata contro la showgirl calabrese e preso le difese della giovane influencer.

L'ira di Selvaggia Roma al Gf Vip, duro attacco a Elisabetta Gregoraci

Selvaggia si è scagliata nuovamente contro Elisabetta. Il motivo? Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl calabrese ha accusato Giulia di aver cercato di "scroccare" una vacanza al suo ex Flavio Briatore e di aver avuto nei suoi confronti un atteggiamento molto ambiguo.

Le dure dichiarazioni della Gregoraci ha fatto perdere le staffe alla Roma che, subito dopo la diretta, si è sfogata con la Salemi attaccando duramente la showgirl: "A lei non gliene frega un ca**o di te, non si immedesima. Lei sta sempre a dire ‘Fuori può passare un messaggio sbagliato'. Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri? Ma vaffanc**o dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i cog***ni".

Oltre a Selvaggia, anche Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno preso le difese di Giulia. "Io non le ho detto nulla di male, ho cercato di sdrammatizzare la situazione. L'unica cosa che le ho detto è 'snobbettina' e da lì è partito il putiferio. Lei ci vede inferiori. Apprezzo quello che le ha detto Rosalinda, perché non le ho chiesto io di difendermi. Ha capito da sola e ha avuto il coraggio di dire quello che pensa. Lei ha la presunzione di pensare di aver sempre ragione. Cosa che io ho imparato negli anni di non avere sempre" ha affermanto la Salemi che ha cercato di difendersi dalle accuse e ribadire la sua posizione.

