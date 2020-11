Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ed Enock Barwuah: spuntano nuovi retroscena inediti a Pomeriggio 5 (VIDEO)

Gossip TV

Arrivano nuovi dettagli sul presunto flirt tra Selvaggia ed Enock.

Selvaggia Roma ha davvero baciato Enock Barwuah? A difendere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip dalle critiche e accuse ci ha pensato il suo amico Tony Aglianò che, ospite ieri a Pomeriggio 5, ha dato un’altra versione dei fatti smentendo i racconti del fratello di Mario Balotelli.

La verità sul bacio tra Selvaggia ed Enock, parla un amico della concorrente del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è tornata a parlare delle dichiarazioni fatte da Selvaggia sul suo presunto flirt con Enock. Come tutti sappiamo, la concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver baciato il fratello di Balotelli mentre era già fidanzato con la sua attuale ragazza Giorgia. Non solo. La romana avrebbe anche ricevuto dei messaggi che, dietro ammissione del ragazzo, sarebbero stato inviati da un suo amico e non da lui.

A difendere la Roma è intervenuto il suo amico Tony Aglianò che ha rivelato: "Sia Enock che il suo amico hanno fatto cenno con la mano di andare da loro nel privé. Quando Selvaggia entra nella casa del Grande Fratello scoppia la bomba perché lei dice di aver avuto questo flirt. Enock va su tutte le furie perché durante l’estate, ma anche da prima, era già fidanzato. Quella sera c’è stato il flirt, un bacio intenso fra Selvaggia ed Enock. Enock già da dicembre 2019 scriveva a Selvaggia su Instagram, ovviamente vedendola in discoteca se la fa scappare? Lui subito col bacio".

Il ragazzo ha poi continuato svelando alcuni dettagli inediti sui messaggi arrivati alla sua amica, attualmente reclusa nella Casa del Gf Vip: "Quando l’amico di Enock ha fatto cenno di entrare nel privé, in realtà quel cenno non era per Selvaggia ma per me. Con questo amico io su Instagram ci ho anche messaggiato, questo suo amico non poteva parlare in modo esplicito con me su Instagram perché oltre a fare un determinato lavoro nel mondo del calcio è anche sposato".

Ma i colpi di scena non sono finiti. Biagio D’Anelli, infatti, ha lanciato una vera e propria bomba riguardante Selvaggia e Lucas Peracchi: "Su Instagram mi arrivano tre audio di Selvaggia che parla di questo futuro incontro che doveva esserci con Lucas. Il messaggio era tra Selvaggia e un suo amico. Nel messaggio si sente chiaramente Selvaggia che dice che se non ci fosse stato Mercedesz a casa che andava a fare delle serate, Lucas sarebbe stato propenso ad incontrarla. Diceva che lei sarebbe andata a trovare Lucas appena Mercedesz andava a fare le serate". L'opinionista ha infine concluso affermando: "È giusto mettere in guardia Mercedesz".

