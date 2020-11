Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è una Ladra? Tommaso Zorzi porta a galla un vecchio Gossip

Gossip TV

Tommaso Zorzi parla di Selvaggia Roma e fa una rivelazione sulla concorrente del Grande Fratello Vip, parlando della querelle con Eliana Michelazzo.

Selvaggia Roma è una ladra? Tommaso Zorzi riporta a galla un gossip sulla nuova inquilina del Grande Fratello Vip, che al momento è al centro delle polemiche per la lite furibonda con Elisabetta Gregoraci, a causa di Pierpaolo Pretelli.

Gf Vip, Selvaggia Roma nella Bufera dopo i commenti di Tommaso Zorzi

Selvaggia Roma è entrata come un uragano nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer romana ha messo in chiaro il suo scopo sin dai primi giorni: separare Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, per il quale ha una evidente cotta. Entrata in gioco Selvaggia non ha perso tempo e si è scontrata con Enock Barwuah, dopo aver rivelato di averlo baciato durante una serata in discoteca. La confessione ha fatto infuriare il fratello di Mario Balotelli, che ha negato tutto raccontando di aver avuto un malore durante la serata incriminata, che gli avrebbe impedito qualsiasi tipo di effusione. Eppure la Roma non molla la presa e minaccia di mostrare screen e chiamate da parte del Barwuah, difeso dalla fidanzata Giorgia che sembra non crede in alcun modo al racconto della gieffina. Dopo Enock è toccato al Pretelli dimostrare di non aver avuto alcun flirt con Selvaggia, anche se su questo caso ci sono molte lacune ancora da colmare.

Gf Vip, Tommaso Zorzi non risparmia Selvaggia Roma

Reclusa nel Cucurio con Pierpaolo, la Roma ha iniziato a sobillare contro la Gregoraci, cercando di far notare all’ex Velino i comportamenti ambigui della showgirl. Dopo l’ennesima affermazione piuttosto pesante, Elisabetta ha sbottato contro Selvaggia e ne è nata una lite all’ultimo sangue. Il Pretelli non ne è uscito illeso, dal momento che l’ex moglie di Flavio Briatore lo ha accusato di essere un uomo senza attributi in diretta nazionale. Attento osservatore e amante del pettegolezzo, Tommaso Zorzi non è riuscito a fare un commento piuttosto gossipparo sulla Roma. Il gieffino ha portato a galla la querelle tra Selvaggia ed Eliana Michelazzo che, proprio questa estate, ha accusato l’influencer di averle sottratto i suoi averi. “Selvaggia Roma è stata la coinquilina di Eliana Michelazzo che su Instagram poi l’ha sput***ata dicendo che le rubava i vestiti, come ad esempio un paio di pantofole di Vuitton. Una figura di mer*a in più o in meno a lei non cambia la vita, le fa gioco”, ha ammesso Zorzi. La querelle tornerà in primo piano nel corso delle prossime Puntate del Gf Vip?

