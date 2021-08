Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma difende Tommaso Zorzi e lancia una dura frecciata a Francesco Oppini

Gossip TV

L'ex gieffina Selvaggia commenta la lite Zorzi-Oppini: "Tommy meglio soli che male accompagnati".

È finita la bellissima amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il motivo della lite sarebbe da ricondurre a un vecchio video dove il figlio di Alba Parietti rideva e scherzava con gli amici utilizzando termini riconosciuti come omofobi.

Selvaggia Roma contro Francesco Oppini dopo il Gf Vip, ecco perché

A distanza di alcuni mesi dalla finale del Grande Fratello Vip, Tommaso e Francesco sono finiti al centro del gossip per il loro inaspettato allontanamento. A prendere le distanze sarebbe stato il vincitore del programma, turbato da un vecchio video in cui il suo amico si lasciava andare a commenti offensivi contro i gay.

Se a difendere Oppini sui social è arrivata la mamma Alba, a prendere le difese di Zorzi ci ha pensato Selvaggia Roma. Tramite delle storie su Instagram, l'ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip ha infatti lanciato una dura frecciata a Francesco: "Oppini ma cosa mi combini? Cosa sono queste affermazioni omofobe scusa, nella casa non le facevi mai! Ah no aspetta, giustamente, perché là non ti conveniva. Perché giustamente per starci nella Casa l’omofobia era meglio lasciarla nell’altra casa. Beh, giusto".

Selvaggia ha poi concluso dando un consiglio a Tommaso: "Ma ora che è passato un po’ di tempo, caro Oppini, il tempo è sempre gentiluomo. Ora non bisogna più avere paura di aprire il vaso di Pandora. Tommy meglio soli che male accompagnati".

