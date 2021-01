Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma attacca Pierpaolo Pretelli: "Carattere zero. È ovvio che preferivano Elisabetta"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip critica Pierpaolo dopo il confronto in diretta con Elisabetta.

Selvaggia Roma è tornata all'attacco contro Pierpaolo Pretelli. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex gieffina non ha perso occasione per commentare sui social il confronto tra il modello ed Elisabetta Gregoraci e lanciare una velenosa frecciata al fratello di lui.

Selvaggia Roma critica Pierpaolo Pretelli dopo il confronto al Gf Vip con Elisabetta Gregoraci

Il confronto al Grande Fratello Vip tra Pierpaolo, Elisabetta e Giulia Salemi ha suscitato varie reazioni sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. Che gli equilibri della neo coppia siano messi alla prova dai fan dei Gregorelli è ormai cosa nota, ma il modello ieri sera ha avuto modo di ascoltare alcune dichiarazioni rilasciate da suo fratello Giulio, che in un'intervista ha sottolineato la sua preferenza per l'ex moglie di Flavio Briatore.

Il faccia a faccia tra Pretelli e la Gregoraci, però, ha provocato la reazione di altri due volti noti. Stiamo parlando di Taylor Mega e l'ex gieffina Selvaggia. La prima, in particolare, si è scagliata contro Elisabetta: "Ma io mi chiedo… io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Com’è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e a fan***lo la quarantena? Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone".

La Roma, senza mezzi termini, ha invece duramente criticato Pierpaolo e lanciato una velenosa frecciata al fratello Giulio: "Pierpaolo caccia le parole. Carattere zero. È ovvio che preferivano Elisabetta. Tuo fratello oltre a prendere subito il verificato e stare fisso da Barbara D'Urso, vuole fare anche un programmino. Devo dire altro?". Come reagirà il fratello di Pretelli?

