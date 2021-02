Grande Fratello Vip, "Se ne è andata con la coda tra le gambe": Tommaso Zorzi deluso da Maria Teresa Ruta

Gossip TV

Tommaso Zorzi commenta l'eliminazione di Maria Teresa Ruta e la reazione inaspettata della concorrente del Grande Fratello Vip.

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha sconvolto tutti, compresi i concorrenti del Grande Fratello Vip, che mai si sarebbero aspettati che la presentatrice sarebbe stata sconfitta dopo essersi salvata da ben ventidue nomination. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, in particolare, sono molto delusi dalla reazione della Ruta, e si sfogano trovando l’appoggio degli inquilini di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi commenta la reazione shock della Ruta

Maria Teresa Ruta ha resistito stoicamente a ben ventidue nomination, stabilendo nuovi record nella Casa del Grande Fratello Vip. La presentatrice era tra le preferite dal pubblico, tanto che tutti sono rimasti sconvolti dall’esito del televoto che ne ha decretato l’eliminazione. Maria Teresa è rimasta molto male per l’accaduto e non ha nascosto la sua delusione, scegliendo di fuggire il più velocemente possibile da Cinecittà. La presentatrice aveva ancora un conto in sospeso con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che nell’ultima settimana si erano allontanati poiché delusi dalle bugie di Maria Teresa su Baccini e dal suo non volersi mai apertamente schierare, per essere simpatica a tutti e assicurarsi meno nemici in vista della Finale.

Tommaso ha ammesso di non aver gradito la reazione della Ruta, pur comprendendo il suo stato di shock: “A me è dispiaciuto per come se ne è andata Maria Teresa […] Poco sportiva, perché a prescindere da come te ne vai devi andartene a testa alta, non con la coda tra le gambe! È scappata praticamente […] Dopo che ha abbracciato tutti se ne è andata, non si è fermata neppure sulla porta”. La De Grenet, che è stata graziata dai telespettatori e non si aspettava minimamente di poter battere Maria Teresa al televoto, ha ammesso di essere rimasta pietrificata e di aver cercato le braccia della collega per un abbraccio, mentre la Ruta era già diretta verso la porta rossa con passo deciso: “No era proprio arrabbiata […] È fuggita via, perché siamo rimasti tutti di sasso, io non me lo aspettavo di vincere al televoto […] Se ne stava andando, l’ha fermata Alfonso altrimenti… Era arrabbiata”.

Grande Fratello Vip, tutti delusi per l'eliminazione di Maria Terea Ruta

Dayane, che negli ultimi tempi si era avvicinata molto alla Ruta, ha fatto notare come lei sia rimasta talmente delusa da non riuscire a dissimulare il suo dolore per la decisione del pubblico, scappando via non per i conti in sospeso con Tommaso e Stefania: “Non è per voi, ma lei ci teneva tanto ad essere una finalista. Ci teneva tanto tanto […] Avrà fatto i suoi calcoli, la sua teoria su quello che ha vissuto […] Lei ce l’aveva con tutti noi, non solo con Stefania e Tommaso”.

Stefania ha replicato: “A me credimi dispiace più per lei, per il mondo in cui se ne è andata. Lei ha fatto un percorso qui stupendo, meraviglioso e unico. Io l’ho sempre ammirata, non si è fermata un secondo, sempre presente, propositiva e felice […] Non l’ho mai vissuta lei come un avversario, ma come una compagna di viaggio, è sempre stata un supporto e un’ancora. Sono certa che chiariremo in positivo, a meno che lei non abbia qualcosa di specifico da recriminare”. Insomma, tutti sono d’accordo che Maria Teresa abbia sbagliato a concludere un percorso così intenso e bello in quel modo, ma alcune volte le reazioni non si possono comandare. Nel frattempo, la Ruta ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione rivolgendosi ai suoi numerosi fan.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.